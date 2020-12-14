СК РФ предъявил заочное обвинение судьям Литвы по делу о беспорядках в Вильнюсе

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение трем судьям Вильнюсского окружного суда Литвы за вынесенный приговор в отношении российских граждан по делу о беспорядках в Вильнюсе в январе 1991 года. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Как полагает следствие, в 2019 году они вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 российских граждан, в том числе задержанных на территории Литвы Юрия Меля и Геннадия Иванова. Литовским судом россияне признаны виновными якобы в преступлениях против Литовского государства и военных преступлениях в ходе событий в Вильнюсе в январе 1991 года, когда были убиты 13 гражданских лиц и более 700 пострадали», - отметили в ведомстве.

При этом, заявила Петренко, судьям было известно, что данные события имели место, когда Литовская ССР еще не была независимым государством и входила в состав СССР.

«В ходе тех событий военнослужащие СССР выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством Союза в целях обеспечения общественного порядка», - добавили в СК РФ.

Напомним, что в марте 1990 года Верховный совет Литовской ССР объявил о независимости республики. В январе 1991 года в Вильнюсе части Советской армии заняли ряд общественных зданий. В ночь на 13 января войска предприняли штурм телецентра. На улицы города вышли сторонники независимости. В результате противостояния погибли 13 человек, более 700 получили ранения. Власти Литвы в гибели людей обвинили военных.