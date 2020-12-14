Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК РФ предъявил заочное обвинение судьям Литвы по делу о беспорядках в Вильнюсе

Иван Линдеманн
10:42 14.12.2020
Как полагает следствие, в 2019 году они вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 российских граждан. Литовским судом россияне признаны виновными якобы в преступлениях против Литовского государства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: succo, Pixabay

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение трем судьям Вильнюсского окружного суда Литвы за вынесенный приговор в отношении российских граждан по делу о беспорядках в Вильнюсе в январе 1991 года. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Как полагает следствие, в 2019 году они вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 российских граждан, в том числе задержанных на территории Литвы Юрия Меля и Геннадия Иванова. Литовским судом россияне признаны виновными якобы в преступлениях против Литовского государства и военных преступлениях в ходе событий в Вильнюсе в январе 1991 года, когда были убиты 13 гражданских лиц и более 700 пострадали», - отметили в ведомстве.

При этом, заявила Петренко, судьям было известно, что данные события имели место, когда Литовская ССР еще не была независимым государством и входила в состав СССР.

«В ходе тех событий военнослужащие СССР выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством Союза в целях обеспечения общественного порядка», - добавили в СК РФ.

Напомним, что в марте 1990 года Верховный совет Литовской ССР объявил о независимости республики. В январе 1991 года в Вильнюсе части Советской армии заняли ряд общественных зданий. В ночь на 13 января войска предприняли штурм телецентра. На улицы города вышли сторонники независимости. В результате противостояния погибли 13 человек, более 700 получили ранения. Власти Литвы в гибели людей обвинили военных.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:59 В стране и мире
В Минздраве назвали самую уязвимую к коронавирусу группу пациентов
08:50 Армия
Видео
С космодрома Плесецк совершен успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5»
07:53 В стране и мире
Видео
Посольство РФ в США назвало безосновательными попытки американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках
06:24 В стране и мире
В ВОЗ предупредили о риске инфицирования почти двух миллиардов человек
06:22 В стране и мире
Видео
С беспилотников и на внедорожниках: как в России борются с незаконной вырубкой елок к Новому году
Популярное
Популярное
В Черном море обнаружили обломки таинственного корабля
Видео
Страшно и вкусно: стая песцов «атаковала» вахтовиков на Ямале
Найден двойник таинственной девятой планеты Солнечной системы
СМИ: Анастасия Заворотнюк победила рак
Видео
Десятки фейерверков взорвались около жилых домов: в Новосибирске сгорел киоск с петардами
Видео
«Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.