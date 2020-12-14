Новый таинственный монолит найден в центре каменного круга в Британии

Новый таинственный монолит появился в Великобритании в центре каменного круга. Очередной загадочный монумент заметили 11 декабря среди камней каменного круга Веселых Дев, расположенных в трех километрах к югу от деревни Сент-Бурьян в Корнуолле.

Как сообщает Daily Star, местный житель Люк Браун увидел металлический объект в Корнуолле на закате. По словам Брауна, загадочный монолит отлично смотрелся на фоте менгиров, однако мужчина прежде всего размышлял о том ущербе, который мог быть нанесен каменному кругу.

Каменный круг Веселых Дев считается поздним неолитическим кругом. Он состоит из 19 мегалитов. Объект сохранился лучше других каменных кругов в Корнуолле.

Ранее уже несколько загадочных монолитов появлялись по всему миру. Впервые серебристый объект был обнаружен 18 ноября сотрудниками Аэробюро Департамента общественной безопасности штата Юта. Они облетали территорию на вертолете, когда заметили необычный монумент. Позже загадочный серебристый монолит исчез.