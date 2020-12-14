Неизвестный открыл стрельбу возле церкви в Нью-Йорке
Полиции удалось задержать нападавшего.
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Неизвестный открыл стрельбу возле церкви в Нью-Йорке. Для предотвращения противоправных действий стражи порядки были вынуждены применить оружие, в результате чего нарушитель спокойствия получил ранение.
По данным New York Post, инцидент произошел вблизи кафедрального собора Иоанна Богослова в Гарлеме после рождественского выступления. В настоящий момент стрелок задержан.
Информации о других пострадавших во время данного происшествия пока не поступало.