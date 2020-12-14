В стране и мире Неизвестный открыл стрельбу возле церкви в Нью-Йорке Роман Захаров Полиции удалось задержать нападавшего. © Фото: pixabay.com Неизвестный открыл стрельбу возле церкви в Нью-Йорке. Для предотвращения противоправных действий стражи порядки были вынуждены применить оружие, в результате чего нарушитель спокойствия получил ранение. По данным New York Post, инцидент произошел вблизи кафедрального собора Иоанна Богослова в Гарлеме после рождественского выступления. В настоящий момент стрелок задержан. Информации о других пострадавших во время данного происшествия пока не поступало. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика