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Ученые рассказали о роли «неправильных» антител при лечении коронавируса

Ян Брацкий
00:05 14.12.2020
Аутоантитела атакуют не вирус, а органы и ткани человека, что приводит к более длительному и тяжелому течению болезни.
Ученые рассказали о роли «неправильных» антител при лечении коронавируса
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Наличие в организме большого количества специфических аутоантител вызывает осложнения и приводит к более тяжелому течению коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли исследователи из Йельского университета, которые подробно изучили особенности иммунитета инфицированных COVID-19.

По их словам, «неправильные» антитела нацеливались на органы и ткани самого больного, а не на борьбу с коронавирусом. Из-за этого, лечить инфекцию было намного сложнее и дольше.

Ученые сравнивали иммунные реакции у людей и обнаружили, что аутоантитела блокировали противовирусную защиту организма, атаковали собственные иммунные клетки и оказывали негативное влияние на все органы: от мозга и кровеносных сосудов, до печени и желудочно-кишечного тракта, пишет Guardian.

Суть в том, что обычные антитела блокируют вирусы, цепляясь за белки на их поверхности. Аутоантитела имеют неправильную форму и ошибочно связываются с белками клеток человека.

Способность вирусных инфекций вызывать аутоиммунные реакции изучена не так хорошо, уточняют ученые. В настоящее время в этом направлении ведется работа, говорится в статье. Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 70,4 миллиона человек.

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