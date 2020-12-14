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В понедельник земляне смогут увидеть «солнечную корону» во время затмения

Ян Брацкий
00:49 14.12.2020
Лунная тень вступит на Землю в 17:32 по московскому времени в центральной зоне Тихого океана и покинет ее в 20:53 к западу от побережья Намибии.
В понедельник земляне смогут увидеть «солнечную корону» во время затмения
© Фото: pixabay.com

Луна «примерит корону». Это произойдет во время полного солнечного затмения, максимальная фаза которого ожидается вечером в понедельник. Зрелищный оптический эффект будет наблюдаться в момент, когда спутник полностью закроет солнечный диск. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«При полном затмении видны "солнечная корона", напоминающая огненное кольцо, а также звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца», - приводит ТАСС слова экспертов.

Однако россиянам это зрелище будет недоступно, оговорились астрономы. С территории нашей страны ни полная, ни частные фазы солнечного затмения не будут видны.

Более повезло жителям Латинской Америки. В частности, идеальными условия для наблюдений будут в Аргентине и Чили. Частично «коронованную» Луну будет видно в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке.

Для всех любителей астрономии Московский планетарий организовал онлайн-трансляцию затмения, которая будет доступна 14 декабря. Она начнется в 17:25 по Москве на youtube-канале и страницах планетария в социальных сетях.

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