В России вступили в силу новые правила оформления больничного

В России c 14 декабря вступают в силу новые правила выдачи больничных. Так, начиная с сегодняшнего дня, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией листки нетрудоспособности можно будет оформить в электронном виде.

Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ, бумажные справки также будет возможно получить. Правда, теперь их обязательно нужно будет оформлять только безработным и беременным, уволенным в связи с ликвидацией организации. В остальных случаях - по желанию.

При этом бумажный вариант больничного медучреждение сможет оформить по предъявлению документа, удостоверяющего личность, для электронного же потребуется дополнительно СНИЛС.

Кроме того, теперь больничный лист по уходу за заболевшим ребенком не будет ограничиваться по срокам, однако будут ограничения на оплачиваемый период - не более 15 дней. В случае когда больничный по уходу за ребенком будет оформлен в электронном виде, будет достаточно одного документа при болезни трех детей, если оформлять бумажный листок нетрудоспособности, то на двух детей сделают один, а на третьего ребенка - второй. Помимо этого, если один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, другой родитель теперь сможет взять больничный, если заболеет второй ребенок.

Согласно новым правилам оформления листков нетрудоспособности появились и новые случаи получения больничного по беременности и родам. Так, если беременность многоплодная и роды прошли на 22-28-й неделе, длительность больничного будет составлять 194 дня. Предусматривается также больничный на все время нетрудоспособности при рождении мертвого ребенка или живого, но не прожившего 168 часов.

Стоит отметить, что теперь оформлять листки нетрудоспособности можно будет дистанционно, с помощью телемедицинских консультаций.