Маткапитал могут разрешить использовать на оплату образования матери

Россиянам могут разрешить тратить материнский капитал на образование родителей. С такой инициативой выступил министр труда Антон Котяков. Он направил соответствующее обращение главе Института прогрессивного образования Анне Маркс.

Идею поддержали депутаты Государственной думы. Они намерены обратиться к правительству с просьбой подготовить соответствующий законопроект.

«В послании Федеральному Собранию в 2006 году Владимир Путин впервые озвучил идею материнского капитала, подчеркнув, что после рождения ребенка женщина на долгое время выбывает из трудовой̆ деятельности, теряя свою квалификацию. В связи с этим глава государства назвал цель программы маткапитала: реально повысить социальный статус женщины, помочь ей решать будущие проблемы. Однако существующие ограничения по использованию маткапитала в полной мере не позволяют женщине ни реализовать себя, ни "повысить свой социальный статус"», - говорится в документе, текст которого приводят «Известия».

Учитывая вышеизложенное, Минтруд просит рассмотреть возможность использования материнского капитала в качестве оплаты образования матери, а также повышение ее профессиональной квалификации.

Ранее правительство Российской Федерации одобрило законопроект о выплатах на детей до трех лет. Согласно сообщению на сайте кабмина, речь идет о выплатах в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, а также рождением третьего и последующих детей.

Согласно тексту проекта, семьям с детьми будут выдаваться ежемесячные платы, пока ребенку не исполнится три года. Дополнительно отмечается распоряжение о предоставлении регионального материнского капитала при рождении второго ребенка в регионах, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.