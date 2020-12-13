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В Пензенской области полыхает мебельный цех: кадры с места ЧП

Валентина Пескова
09:04 13.12.2020
В тушении пожара в Кузнецком районе участвуют 26 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС РФ.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ по Пензенской области

В городе Кузнецк Пензенской области огонь охватил мебельный цех с готовой продукцией, расположенный по улице Чкалова, 82/2. О пожаре в региональное ГУ МЧС РФ сообщил очевидец, звонок о ЧП поступил в 05.27.

По прибытии спасатели установили, что площадь пожара составляет около 800 квадратных метров. В 6.25 возгорание уже было локализована, сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент информации о пострадавших пока не поступало. Специалисты органов дознания уже работают на месте ЧП. Причину пожара еще предстоит установить.

В ликвидации возгорания участвуют 26 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России - 20 человек и 7 единиц техники.

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