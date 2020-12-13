В Японии обнаружили новый очаг птичьего гриппа

Новый очаг птичьего гриппа обнаружили на западе Японии в префектуре Сига.

Это уже десятая префектура в стране, где уничтожат птицу из-за гриппа. Об этом сообщило агентство Киодо.

По данным агентства, накануне на ферме в населенном пункте Хигасиоми обнаружили более 50 погибших кур. Анализы показали положительную реакцию на птичий грипп. Существуют подозрения о его высокой патогенности.

В хозяйстве уничтожат более 11 тысячи птиц. Введен карантин на перемещение кур и яиц в 3-километровой зоне вокруг фермы.

С начала ноября в Японии было уничтожено 2 миллиона кур.