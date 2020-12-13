В России отрегулируют нормы трудового дня

В Трудовом кодексе будут отрегулированы нормы, касающиеся ненормированного рабочего дня и заключения срочных трудовых договоров. Как рассказал первый заместитель фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, данная тема сейчас является большим «пробелом в законе», в связи с чем в него сейчас готовятся соответствующие поправки.

По словам парламентария, многие работодатели нарушают трудовые нормы, привлекая сотрудника, который трудится ненормированно, к работе «когда захотят», даже несмотря на ночное время, выходные и праздники.

«В Трудовом кодексе четко записано, что ненормированный рабочий день - это эпизодическое задействование работника за пределами рабочего времени. А не привлечение его к неурочному труду постоянно», - цитирует Исаева «Российская газета».

По словам представителя фракции «Единая Россия», данный вопрос стал особенно актуальным в связи с переходом многих россиян на удаленную работу из-за коронавируса. Некоторые работодатели заставляют сотрудников перерабатывать, а также трудиться в выходные, потому что «те все равно находятся дома». При этом о дополнительной оплате труда речи не идет.