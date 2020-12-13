Якутию сковали 50-градусные морозы
Столбики термометров опустились ниже отметки 50 градусов в Верхоянском, Булунском, Горном, Мегино-Кангаласском и Чурапчинском районах.
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На территории Якутии установились сильные морозы.
Температуру воздуха ниже 50 градусов зафиксировали в Верхоянском, Булунском, Горном, Мегино-Кангаласском и Чурапчинском районах республики.
Карта погоды на сайте Якутского управления гидрометеорологии обновляется каждые 3 часа.
На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов.