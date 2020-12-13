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Снижение памяти, слабость и головокружение: эпидемиологи рассказали о последствиях COVID-19

Валентина Пескова
07:38 13.12.2020
Специалисты отмечают, что после перенесенной тяжелой инфекции нужен реабилитационный период, поэтому сразу выходить на работу выписанным пациентам не рекомендуется.
Снижение памяти, слабость и головокружение: эпидемиологи рассказали о последствиях COVID-19
© Фото: Jens Büttner, ZB, Globallookpress

У пациентов, перенесших COVID-19, могут наблюдаться ухудшения общего самочувствия организма. Последствиями вылеченной инфекции коронавируса могут быть слабость, снижение памяти и концентрации внимания, быстрая утомляемость.

Кроме того, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, у человека может наблюдаться головная боль, кашель и чувство жжения в груди.

«В большинстве случаев после перенесенного ОРВИ человек еще долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенес грипп или COVID-19», - цитирует специалиста РИА Новости.

В Роспотребнадзоре уточнили, что ряд пациентов длительное время также жалуются на мышечные боли, головокружение и тахикардию.

Медицинский специалист отметила, что реабилитационный период для переболевших COVID-19, существует неслучайно. После тяжелой инфекции не рекомендуется сразу выходить на работу, а нужно поберечь себя и дать организму время на восстановление.

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