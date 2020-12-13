Власти призвали магазины Британии запастись едой на случай Brexit «без сделки»
Прогнозируется паника среди покупателей, которые могут смести все с полок.
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Совет министров посоветовал британским супермаркетам сделать масштабные запасы еды, лекарств и других товаров на фоне вероятного выхода Великобритании из состава ЕС «без сделки».
В случае, если стороны не достигнут сделки, прогнозируется паника среди покупателей, которые могут смести все с полок. Об этом сообщает издание Sunday Times.
Минздрав предупредил поставщиков сделать запасы на шесть недель вперед.
«В эти выходные послание транслируется такое - сделки не будет», - передает издание слова консультанта одного из супермаркетов.
Он отметил, что в стране не ожидается проблем с мясом и фруктами, однако может сохраняться нехватка овощей.