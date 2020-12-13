Власти призвали магазины Британии запастись едой на случай Brexit «без сделки»

Совет министров посоветовал британским супермаркетам сделать масштабные запасы еды, лекарств и других товаров на фоне вероятного выхода Великобритании из состава ЕС «без сделки».

В случае, если стороны не достигнут сделки, прогнозируется паника среди покупателей, которые могут смести все с полок. Об этом сообщает издание Sunday Times.

Минздрав предупредил поставщиков сделать запасы на шесть недель вперед.

«В эти выходные послание транслируется такое - сделки не будет», - передает издание слова консультанта одного из супермаркетов.

Он отметил, что в стране не ожидается проблем с мясом и фруктами, однако может сохраняться нехватка овощей.