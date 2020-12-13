Названа десятка суперпродуктов для здоровья

Эксперты назвали десятку суперпродуктов для здоровья организма. Они содержат много минералов, витаминов и пищевых волокон.

Список опубликовало китайское издание Sohu. Рейтинг возглавила крупа киноа. Отмечается, что ее пищевая ценность выше, чем у других зерновых культур. Например, содержание белка может достигать показателя 22%.

Более того, киноа является источником Омега-3, содержит девять незаменимых аминокислот и множество других полезных микроэлементов.

Второе место заняла черника. Она богата витаминами В, А и Е, микроэлементами, включая кальций и калий, и антиоксидантами. Однако эксперты предупреждают, что ее следует с осторожностью употреблять людям с проблемами желудка и кишечника.

Закрывает тройку лидеров брокколи. Этот овощ богат на минералы, витамин С и каротин, обладает противораковыми свойствами и снижает риск развития гипертонии и других сердечных заболеваний.

В список также попали лосось, облепиха, шпинат, фисташки, авокадо, овес и клубника.