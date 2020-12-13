Пожар на свалке бытовых отходов в Хабаровском крае локализован

На полигоне бытовых отходов неподалеку от поселка Солнечный в Хабаровской крае, удалось локализовать пожар, начавшийся еще 27 ноября. Причиной возгорания стало, предположительно, разложение бытовых отходов, которые воспламенились сами по себе.

«За сутки потушено 50 кубометров мусора. Пожарные локализовали пожар на полигоне бытовых отходов, остались незначительные очаги», - сообщил Комитете правительства края по гражданской защите.

Полигон рассчитывали потушить к 6 декабря, однако из-за площади очагов возгорания, составившей 1,6 тысячи квадратных метров, и глубина горения, доходившая местами до 8 м, не позволили этого сделать.

При тушении пожара принимали участие три расчета из девяти человек и три единицы спецтехники. Возбуждено административное дело в отношении арендатора свалки ООО «Озон» по статье «нарушение требований пожарной безопасности». Юридическому лицу грозит штраф до 200 тысяч рублей.