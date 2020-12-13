Первую партию автомобилей на солнечных батареях раскупили за сутки

Всего сутки понадобилось разработчикам калифорнийского суперкара, работающий на солнечных батареях, чтобы полностью распродать первую партию своих автомобилей. 330 машин по цене 26 тысяч долларов каждая моментально нашли своих хозяев, сообщается на странице производителя в Twitter.

Уникальный автомобиль производства стартапа Aptera не требует подзарядки и может похвастаться дальностью хода до 1600 км. При этом его легко парковать благодаря компактным размерам и необычной форме.

У автомобиля всего три колеса, а благодаря накопителю объем путешествий в целом рассчитан на 160 000 километров в год. Каплевидная форма кузова эффективна с точки зрения аэродинамики, помогая машине затрачивать на движение минимум энергии. Кроме того, автомобиль можно заряжать от электричества, для чего машина оснащена розеткой на 110 В.

Массовые поставки электрокара разработчики обещают запустить с начала 2021 года.