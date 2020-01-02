На Украине на смену Генпрокуратуре пришло новое ведомство

Украинская Генпрокуратура прекратила свое существование, вместо нее начал работу офис генерального прокурора. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Совершенствование прокурорской системы в стране провели с целью повышения общественного доверия к ведомству, поскольку осенью прошлого года сотрудникам ведомства, согласно опросам, не доверяли свыше 70% граждан.

В сообщении подчеркивается, что прокуратура была политизированной, а ее деятельность, вместо установления верховенства права на Украине, лишь обостряла потребность справедливости внутри общества.

По данным ведомства, эта реформа предполагает не просто «отбор лучших и честных прокуроров, но, прежде всего, людей с другими ценностями и принципами, ориентированных на решение проблем страны, а не на обслуживание собственных или иных частных интересов».

При этом отмечается, что за всю новейшую историю Украины органы прокуратуры еще ни разу не переживали таких масштабных изменений.