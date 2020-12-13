Восьмилетнюю дочь Бейонсе и рэпера Джей-Зи номинировали на «Грэмми»

Дочь американской поп-звезды Бейонсе и рэп-музыканта Джея-Зи номинировали на премию «Грэмми». Маленькую Блю Ави отметили за роль девочки в клипе песни Brown Skin Girl.

Эта композиция использовалась в виде саундтрека в мультфильме «Король Лев». Дочь знаменитостей самостоятельно спела начало и конец трека, за что прошла в вокальную номинацию.

Сам клип стал одним из претендентов на звание лучшего видео года. Победители будут определены 31 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что сама Бейонсе получила самое большое число номинаций на премии. В этом году американская звезда может получить девять «Грэмми».