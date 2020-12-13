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Столетний ветеран исполнил мечту и отправился на Карибы

Анна Берестовая
05:31 13.12.2020
Ранее бывший военный был посвящен в рыцари за благотворительную акцию.
Столетний ветеран исполнил мечту и отправился на Карибы
© Фото: @captaintommoore Twitter

Британский ветеран Том Мур в столетнем возрасте смог осуществить свою мечту и уехать в путешествие на Карибы. Это желание стало одним из немаленького списка.

Муру уже удалось собрать 33 миллиона фунтов стерлингов в помощь медикам, в первых рядах борющимся с коронавирусной инфекцией. Эта акция была замечена королевским двором. За ее организацию ветеран был посвящен в рыцари Елизаветой II.

Незадолго до этого столетний британец спел дуэтом с актером Майклом Боллом песню You’ll Never Walk Alone. В ближайшее время он планирует отправиться в Индию. Об этом он рассказал в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева из Санкт-Петербурга смогла собрать для врачей, борящихся с COVID-19, свыше миллиона рублей. Россиянка призналась, что на это ее вдохновил пример британского долгожителя.

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