Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,6 миллиона

Число жертв коронавируса в мире превысило 1,6 миллиона. Об этом свидетельствуют статистические данные Университета Джонса Хопкинса, специалисты которого суммируют информацию федеральных и местных властей.

По данным Университета на 5.05 по Москве, в мире за время пандемии скончались 1 603 577 человек с COVID-19. Общее число выявленных случаев инфицирования составило 71 623 753.

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» обеспечит защиту от болезни на два года, в то время как препарат производства Pfizer проработает около 5 месяцев.