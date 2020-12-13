Эксперт рассказала, как защитить смартфон от повреждений

Планируя приобрести противоударный смартфон необходимо осознавать, что гаджет будет крупным и тяжелым. При отсутствии необходимости работать в экстремальных условиях, подобная защита не требуется. Об этом рассказала радио Sputnik главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина.

В повседневной жизни, как считает эксперт, можно обойтись чехлом для телефона вместе со стеклом для защиты экрана. Риск дополнительно уменьшается, если смартфон выполнен из пластика.

Также Мурзина указала, что дополнительной защиты для камеры устройства для его безопасности не нужно. Единственное, что стоит помнить – камеру следует аккуратно протирать, лучше специальными материалами.

Ранее специалист указал, что смартфон может без ведома владельца отсылать фотографии и видеозаписи. Аналитик отметила, что это говорит о том, что устройство заражено вирусом.