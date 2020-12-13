Специалисты МЧС России убрали поврежденную брошенную технику с обочины дороги в Лачинском коридоре

В рамках гуманитарной миссии 12 декабря специалисты сводной группировки МЧС России в Нагорном Карабахе несли дежурство на территории Лачинского перевала. Об этом сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что они убрали брошенную поврежденную технику с обочины автомобильной дороги и в случае необходимости оказывали помощь автомобилистам.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила о направлении в Нагорный Карабах 54 вагонов с гуманитарной помощью. Отмечалось, что из восьми российских городов в регион отправят стройматериалы, электростанции, пожарные автоцистерны и бытовые принадлежности.