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Кинолог посоветовал не выбирать щенка в качестве подарка-сюрприза

Анна Берестовая
04:27 13.12.2020
Любовь к собакам не обязательно говорит о том, что человек хочет и может завести себе питомца.
Кинолог посоветовал не выбирать щенка в качестве подарка-сюрприза
© Фото: pixabay.com

Подарок на праздник, в том числе новогодний, в виде домашнего животного не самая удачная идея. Дарить щенка или котенка следует только в том случае, если есть уверенность в желании получателя завести питомца.

Такой совет дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.  

«Животное – это не игрушка, которой можно украсить праздник, а потом отложить», - подметил специалист.

Он указал, что любовь к собакам не обязательно говорит о том, что щенок в доме будет принят с радостью. Чтобы завести животное необходимо учесть много факторов. Не у каждого человека есть время для питомца и не у каждого завести щенка позволят образ жизни.

«Лучше всего не делать сюрпризов», - цитируют Голубева РИА Новости.

Кинолог рекомендовал выбирать породу и самого щенка вместе с будущим владельцем. К приобретению щенка в подарок, по его мнению, стоит отнестись максимально серьезно, чтобы он не стал одним из сотен брошенных на улицу животных.

Ранее кинолог рассказал об основных страхах, с которыми сталкиваются домашние собаки. В первых рядах оказались боязнь ветеринаров, темноты и одиночества.

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