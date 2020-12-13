СМИ: Великобритания и Евросоюз пока не смогли сблизиться по соглашению о Brexit

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в руководстве Великобритании, переговоры с Евросоюзом по соглашению о Brexit пока идут безуспешно, сближение не отмечается.

По информации СМИ, переговоры идут тяжело, но стороны не опускают руки. В воскресенье премьер-министр страны Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должны решить, будут ли продолжаться переговоры.

Напомним, что 31 января Великобритания покинула Евросоюз. До конца 2020 года будет длиться переходный период, во время которого стороны обязаны договориться о будущем взаимодействии.