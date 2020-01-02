Шеф-редактор Sputnik Эстония прокомментировала остановку работы издания

Главный редактор Sputnik Эстония Елена Черышева рассказала о ситуации в офисе редакции. По ее словам, из-за угроз уголовного преследования сотрудников информагентство вынуждено было остановить фактическую деятельность.

«Нам угрожают уголовной ответственностью только за то, что мы работаем в "Россия сегодня". Первого числа все наши помещения опустели. Там пусто, компьютеры выключены. Сегодня, второго января - это первый рабочий день в Эстонии - я приду на работу одна», - пояснила Черышева.

Агентство Sputnik Эстония с 1 января перешло на чрезвычайный режим – сайт издания перестал обновляться, так как около все его сотрудники вынуждены были прекратить трудовые отношения с «Россия сегодня». Им грозила ответственность за нарушение санкционного режима по законам Эстонии.

Телеканала «Звезда» выражает коллегам поддержку – с 31 декабря ведущие выходят в эфир в фирменных жилетах издания.