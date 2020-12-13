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Юрист рассказал, как преступники крадут деньги через QR-код

Кирилл Васин
04:00 13.12.2020
В случае обнаружения списания средств мошенниками после применения QR-кода можно обратиться в банк с просьбой об отмене операции или пойти в полицию.
Юрист рассказал, как преступники крадут деньги через QR-код
© Фото: Sven Hoppe dpa Globallookpress

Преступники могут обманом завладеть деньгами граждан при помощи QR-кодов. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

«Мошенники размещают QR-коды на листовках, информационных стендах, либо замещают надлежащие коды организаций, в которых потребитель хочет произвести оплату, на сгенерированные собственные коды, которые перенаправляют денежные средства плательщика на счета злоумышленников», - приводит слова юриста агентство «Прайм».

Также в обмане мошенникам помогают вирусы: человек случайно может скачать на телефон «зараженный» файл, который завладеет всеми данными с устройства, в том числе и банковскими. По словам специалиста, в случае обнаружения списания средств мошенниками после применения QR-кода можно обратиться в банк с просьбой об отмене операции или пойти в полицию.

Ранее Редин раскрыл мошенническую схему с возвратом НДС за покупки. По его словам, мошенники создают поддельный сайт, максимально похожий на страницу госструктур, и делают громкий заголовок. На сайте размещается несуществующее постановление о возврате денежных средств.

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