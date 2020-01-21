Ливия соприкосновения: итоги саммита в Берлине в оценках западных СМИ и экспертов

Итоги Берлинской конференции по Ливии оценивают во всем мире. Политики, эксперты и журналисты сходятся в одном, что саммит, который собрал лидеров двух основных ливийских враждующих групп, глав Германии, России, Турции, Франции, Британии, госсекретаря США и других, стал пусть маленьким, но все же шагом на пути к миру в Ливии.

В Кремле также положительно оценили результаты прошедшей конференции. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «сделан очень важный шаг в сторону эвентуального урегулирования, и теперь работа, опираясь на этот первый важный шаг, будет продолжена под эгидой ООН».

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в разговоре со «Звездой» отметил, что «было бы наивным полагать, что в Берлине соберутся и подпишут соглашения, которые всех устроят».

«Насколько будут выполняться эти договоренности, который были там предварительно достигнуты? Трудно сказать. Боюсь, что ливийский конфликт - это еще надолго. Да, это начало некого пути. Саррадж и Хафтар уже встречались дважды как минимум в Каире, в свое время, и в Абу-Даби. Ну вот это еще одна попытка как-то договориться между этими лидерами», - отметил Багдасаров.

Итоги берлинской конференции в понедельник, конечно же, были на первых полосах всей немецкой и даже мировой периодики. Общий контекст высказываний сводится к дипломатическому успеху, который достигнут благодаря посредничеству Германии. Хотя даже немецкие эксперты признают, главным посредником на переговорах выступила Россия.

Deutsche Welle называет саммит «звездным часом немецкой дипломатии», однако в качестве иллюстрации выбирает фото, где мировые лидеры собрались вокруг российского президента Владимира Путина и внимательно слушают, что он говорит.

© Пресс-служба президента России

Как отмечает Financial Times, по итогам конференции был подписан документ, в котором содержится «призыв к долгосрочному прекращению огня», однако журналисты издания не смогли дать однозначной оценки саммиту.

По мнению Spiegel, конференция стала прорывом. Газета Politico оценила совместный документ, подписанный по итогам конференции, как «маленькую часть потенциального мирного соглашения».

Газета Guardian выразила озабоченность, что стороны не будут соблюдать положения итогового документа в будущем, исходя из идеологических или экономических соображений.

По мнению директора центра партнерства цивилизаций МГИМО Вениамина Попова, при помощи российских участников конференции был выработан хороший механизм, однако пока не понятно, будет ли он задействован.

«Главный итог, что, прежде всего, без России и Путина сейчас ни один вопрос не решишь. Потому что арабы все говорят, что вот как в Сирии, хотим как в Сирии. Это для них пример того, что там без Запада Иран, Турция и Россия запустили мирный процесс. В Ливии не известно, как будут развиваться события. В любом случае, конференция показала, что есть шанс на мирное урегулирование, этот шанс может быть осуществлен только при участии России, без нее сейчас ни один вопрос не возможно решать правильно. И третье, показала, что Европа действительно заинтересована в решении ливийской проблемы, ибо их ожидает, в противном случае, огромный поток мигрантов», - объяснил эксперт.

Текст итогового документа, опубликованный кабмином ФРГ, содержит шесть ключевых положений. Во-первых, другие страны призывают не вмешиваться в ливийский конфликт. Во-вторых, все нерегулярные формирования страны необходимо демобилизовать. Третье, в Ливии предлагается создать единую армию, полицию и структуру безопасности. ООН должна оказывать Ливии помощь переговорами, в Ливии должно появиться единое и эффективное правительство, а против нефтяной инфраструктуры страны не должно проводиться враждебных акций.

Хотя премьер-министр признанного ООН правительства страны Файез ас-Сирадж и генерал Халифа Хафтар на личную встречу между собой так и не согласились, а командующий Ливийской национальной армии и вовсе отказался подписать перемирие и покинул Берлин, текст документа они утвердили.

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов отмечает, что тот факт, что Саррадж и Хафтар никаких документов о прекращения огня не подписывали, позволяет говорить о неоднозначности итогов саммита, однако на словах стороны договорились о перемирии.

«Самый главный ее итог - это прекращение огня. Не известно пока что, как это будет реализовано, отсутствуют какие-либо механизмы контроля за прекращением огня. Отсутствуют какие-то жесткие гарантии того, что перемирие будет соблюдаться. Собственно даже Саррадж и Хафтар нигде никаких документов касательно режима прекращения огня не подписывали. Надежда остается, что Берлинская конференция станет шагом для реализации дальнейших усилий по установлению в Ливии мира. Все-таки есть определенный позитивный настрой, и, конечно, то, что итоговый документ как минимум был согласован, это уже большой плюс. И то, что в этом документе есть какие-то положения, которые, как минимум, не вызывают отторжения у обеих сторон ливийского противостояния», - заключил Семенов.

Как отметил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров по итогам конференции, ливийские стороны сделали маленький шаг вперед по сравнению со встречей, которая состоялась 13 января в Москве.

«Они договорились делегировать по пять представителей в создаваемый по инициативе ооновцев военный комитет, в рамках которого будут рассматриваться все вопросы с обеспечением перемирия», - пояснил он.

В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муаммара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима.

После этого в стране начался острый кризис. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает ЛНА во главе с Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС, возглавляемое Сарраджем.