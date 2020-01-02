Спой и выиграй 100 тысяч рублей. На «Звезде» стартует конкурс «Твой шанс!»

В рамках Всероссийского вокального проекта «Новая Звезда - 2020» телеканал «Звезда» запускает конкурс среди телезрителей - «Твой Шанс!». В нем может принять участие любой желающий. Победителю конкурса достанется денежный приз в размере 100 тысяч рублей.

Со всеми условиями участия можно ознакомиться на сайте телеканала «Звезда» в специальном разделе, посвященном конкурсу «Твой Шанс!».