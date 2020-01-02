Праздник для курсантов: как встретил Новый год экипаж барка «Крузенштерн»

На барке «Крузенштерн» Новый год встретили трижды. По московскому времени - вместе со всей страной, по Калининграду, а два часа спустя уже по судовому хронометру. Праздничный ужин не обошелся без традиционного оливье. На то, чтобы его приготовить поварам потребовалось несколько часов.

Рецепт салата прост: почти центнер картошки, 18 килограммов вареной колбасы, 15 килограммов морковки, 10 килограммов соленых огурцов, 5 килограммов лука, 180 яиц, 14 литров майонеза, и 150 литровый котел в котором и замешивалось угощенье.

Курсанты подготовили специальную праздничную программу. Они старались развеселить друг друга шуточными номерами. В самый разгар веселья появился Дед Мороз и его праздничная свита. Чтобы получить подарки ребятам пришлось рассказывать стихи. Не обошли стороной гости и тех, кто в этот момент нес вахту. Сказочные персонажи спустились к сердцу барка в машинное отделение, а также поднялись на мостик.

Вечернюю поверку в новогоднюю ночь провели у первого грота, где для курсантов и экипажа судна организовали дискотеку.