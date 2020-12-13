Работы Энди Уорхола выставят на благотворительном аукционе

Фонд Энди Уорхола решил организовать благотворительный аукцион, на котором будут представлены работы знаменитого художника. На торги будут выставлены картины и иные объекты визуального искусства, ранее находившиеся в поместье Уорхола.

Доходы от продажи с аукциона будут направлены на пользу нуждающимся художникам. Фонд еще в начале апреля выделил для этих целей 2,6 миллиона долларов, а также предоставил гранты 32 программам в Соединенных Штатах с единственной миссией - помочь художникам, оказавшимся в затруднительном финансовом положении. Об этом сообщает «Hypebeast».

Ранее Фонд знаменитого художника указал, что будто бы не имеет никакого прямого отношения к выставке «Я, Энди Уорхол», организованной в Москве. Он отказался давать какие-либо комментарии относительно подлинности работ, выставленных там.