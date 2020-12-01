Пульмонолог назвал условия для полного восстановления легких после коронавируса

Легкие человека способны восстановиться после перенесенной коронавирусной инфекции, если не мешать этому процессу. Об этом рассказал радио Sputnik пульмонолог Александр Карабиненко.

Он сообщил, что при COVID-19 или гриппозной пневмонии очень часто в легких остается обширная зона фиброзных изменений. Кашель и одышка могут мучить человека еще месяц или полтора после болезни.

«Есть процесс регенерации в нашем организме, когда одни клетки отмирают, а другие рождаются, при этом восстанавливается и структура легких, но в некоторых случаях это происходит не полностью, так бывает, если человек сам себя губит», – пояснил пульмонолог.

Врач считает, что наиболее губительным для процесса регенерации легких является курение. Карабиненко заявил, что если человек вновь начал курить после болезни, то его легкие никогда не восстановятся.

«Курить после этого – это просто медленное самоубийство. Без этого сами легкие восстановятся. Этот процесс происходит у всех по-разному. В среднем восстановление легких идет от трех месяцев до года», – рассказал эксперт.

Пульмонолог пояснил, что у людей разная сопротивляемость организма к инфекциям. Это зависит от иммунитета, а также физического состояния человека. По мнению врача, если человек занимается спортом, правильно питается и следит за здоровьем, то его болезнь будет протекать в более легкой форме, чем у тех, кто за собой не следит.

Ранее врач рассказал за какое время можно полностью восстановиться после перенесенной коронавирусной инфекции. В среднем для полного восстановления организму необходимы около 2 – 3 месяцев постоянной реабилитации.