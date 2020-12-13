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Закрывались фанерой от снайперов: как завод в Алеппо пережил присутствие вооруженной оппозиции

Алексей Алексеев
Кирилл Васин
03:55 13.12.2020
На таких малых предприятиях сейчас держится большая часть экономики страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Цех по производству металлической тары продолжал работать даже в то время, когда в промзоне Алеппо хозяйничала вооруженная оппозиция . Директор завода хотел закрыть предприятие, опасаясь за жизнь рабочих, но на собрании решили, что не могут потерять единственный источник заработка для своих семей.

«Мы решили закрыть завод фанерными щитами, чтобы нас не видели снайперы, и продолжали работать», - сказал директор завода Абдулла Санкат.

Ахмед Намнуми занимается этим делом уже почти 40 лет. Говорит, что освоить другую профессию не было времени, всегда много работы. Да и технология производства не сильно изменилась.

«Чтобы развиваться, нам нужны станки посовременнее. Ну и молодежь нужна, которую сейчас после войны обучать особо некому. Даже такой малоквалифицированной работе», - сказал Ахмед Намнуми.

Открыть современную линию производства уже в ближайших планах. На таких малых предприятиях сейчас держится большая часть экономики страны, и сирийские власти дают предпринимателям льготные кредиты на развитие бизнеса.

Ранее крупнейший завод по изготовлению алюминия восстановили в Алеппо. Тяжелые алюминиевые блоки завозят морем, затем они попадают в работу. На выходе, в основном, - оконные и дверные профили.

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