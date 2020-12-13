Новый график движения поездов ввели в РЖД

РЖД вводит новый график движения поездов на 2020/2021 годы. Изменения вступили в силу с 00.00 по Москве 13 декабря.

Как говорится в сообщении на сайте компании, количество пассажирских поездов дальнего следования увеличили до 596 пар ежедневно. Дневные поезда выйдут на 49 маршрутов вместо 45. Количество скорых и скоростных поездов увеличили до 401. Также появились 27 пар новых поездов, отменено 14 пар старых. Существующие маршруты продлили.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию российских железных дорог. Обсуждались способы финансирования и модернизации инфраструктуры. Одной из главных тем стал вопрос развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Президент отметил, что пропускная способность железнодорожных магистралей - ресурс, необходимый для тысяч предприятий.