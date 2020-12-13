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Новый график движения поездов ввели в РЖД

Кирилл Васин
03:08 13.12.2020
Количество пассажирских поездов дальнего следования увеличили до 596 пар ежедневно.
Новый график движения поездов ввели в РЖД
© Фото: Aleksandr Schemlyaev Russian Look Globallookpress

РЖД вводит новый график движения поездов на 2020/2021 годы. Изменения вступили в силу с 00.00 по Москве 13 декабря.

Как говорится в сообщении на сайте компании, количество пассажирских поездов дальнего следования увеличили до 596 пар ежедневно. Дневные поезда выйдут на 49 маршрутов вместо 45. Количество скорых и скоростных поездов увеличили до 401. Также появились 27 пар новых поездов, отменено 14 пар старых. Существующие маршруты продлили.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию российских железных дорог. Обсуждались способы финансирования и модернизации инфраструктуры. Одной из главных тем стал вопрос развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Президент отметил, что пропускная способность железнодорожных магистралей - ресурс, необходимый для тысяч предприятий.

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