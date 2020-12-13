В Чечне произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщили в местном МЧС.

«По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН в 00.30 с эпицентром в Урус-Мартановском районе на глубине 25 километров зафиксировано сейсмособытие магнитудой 5,6», - сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что последствия землетрясения не зафиксированы. В то же время, согласно сообщению СМИ, в Грозном жители почувствовали подземные толчки.

Ранее два землетрясения зафиксировали на Байкале. Оба - в Кабанском районе Бурятии.