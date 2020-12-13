Назван фактор, повышающий риск тяжелого течения простуды

Длительный стресс приводит к тому, что люди, подверженные ему, легче подхватывают простудные заболевания, а также дольше выздоравливают. Стресс вызывает повышенную выработку кортизола, понижающую способности организма к защите. Об этом рассказала врач-оториноларинголог Анна Колесникова.

Специалист указала, что восприимчивость к инфекциям в первую очередь определяется иммунной системой. Кроме того, влияние оказывают генетические факторы и уровень физической активности. При правильной постоянной двигательной нагрузке вероятность заболеть, как отметила медик в беседе с «Пятым каналом», способна в 50 раз уменьшить риск заразиться простудой.

Ранее врач-эндоскопист указала, что при недостаточном количестве сна организм становится более уязвимым к различным заболеваниям. Для нормального восстановления организма человек нуждается минимум в семи часах сна каждый день.