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Пример по математике стал причиной конфликта в Сети

Светлана Головина
03:27 21.01.2020
Из-за того, что люди по-разному выполняли операции умножения и деления, у них получились разные ответы.
Пример по математике стал причиной конфликта в Сети
© Фото: Stocktake imageBROKER.com Globallookpress

Нешуточный спор между пользователями Twitter произошел из-за стандартного школьного примера по математике для учеников младших классов в Соединенных Штатах.

На фотографии одного из уроков представлен пример 20 / 5 (2*2) и два «одинаково верных ответа» - 1 и 16.

© Fetusberry, Twitter

Такой вариант стал возможен, потому что решить пример можно двумя способами выполнения умножения и деления.

Некоторые пользователи настаивали на том, что по правилам математики в первую очередь необходимо узнать произведение в скобках, а затем по порядку переходить к другим действиям. Однако вторая часть уверяла, что правильное значение можно получить при решении новым методом, который позволяет выполнять действия в любой последовательности.

Свою точку зрения на сложившуюся ситуацию пользователи оставляли в комментарии под фото:

@Fetusberry: Боже мой, вы с ума сошли! Я устал от  математического педантизма.

@asnubo: Если придерживаться математических правил, то деления и умножения нужно выполнять слева направо.

@CameraColossus: Если вы думаете, что правильный ответ только единица, то вы не знаете математику.

@MoontouchedMog: Хороший пример того, почему деление дроби всегда должно отображаться вертикально.
 

@DavidAnalyst: Если ваш учитель учит вас, что оба ответа одинаково верны, ваш учитель должен быть уволен немедленно.

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