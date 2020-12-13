Собянин пообещал не вводить комендантский час в Москве на Новый год

Столичные власти не собираются вводить комендантский час в Москве во время новогодних праздников. Такое заявление сделал мэр города Сергей Собянин, отметив, что продажу алкоголя в эти дни также ограничивать не будут.

«Мы не ограничиваем ни встречи, ни комендантские часы не объявляем», - объяснил градоначальник в эфире «Россия 1».

Говоря о запрете на продажу спиртного в праздничные дни, он подчеркнул, что в мире существует «богатый опыт введения сухих законов» и, как правило, по мнению мэра, это все заканчивалось повальным пьянством.

«Поэтому не вижу никакого смысла в этом», - уточнил Собянин.

Также градоначальник сообщил, что московские гостиницы, невзирая на действующие из-за пандемии ограничения, заполнены приблизительно на 50%.

«Для иностранцев действуют страновые ограничения. Тем не менее гостиницы в Москве работают, внутрирегиональные перетоки очень большие, сегодня нельзя сказать, что гостиницы пустуют, они заполнены где-то процентов на 50», - объяснил мэр Москвы, отметив, что иностранных туристов в столице на сегодняшний день почти нет.

Общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в Москве сейчас составляет 692 210. По России этот показатель равен 2 653 928.