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Собянин пообещал не вводить комендантский час в Москве на Новый год

Роман Захаров
23:55 13.12.2020
Мэр города также прокомментировал возможность введения запрета на продажу алкоголя в столице в праздничные дни.
Собянин пообещал не вводить комендантский час в Москве на Новый год
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Столичные власти не собираются вводить комендантский час в Москве во время новогодних праздников. Такое заявление сделал мэр города Сергей Собянин, отметив, что продажу алкоголя в эти дни также ограничивать не будут.

«Мы не ограничиваем ни встречи, ни комендантские часы не объявляем», - объяснил градоначальник в эфире «Россия 1».

Говоря о запрете на продажу спиртного в праздничные дни, он подчеркнул, что в мире существует «богатый опыт введения сухих законов» и, как правило, по мнению мэра, это все заканчивалось повальным пьянством.

«Поэтому не вижу никакого смысла в этом», - уточнил Собянин.

Также градоначальник сообщил, что московские гостиницы, невзирая на действующие из-за пандемии ограничения, заполнены приблизительно на 50%.

«Для иностранцев действуют страновые ограничения. Тем не менее гостиницы в Москве работают, внутрирегиональные перетоки очень большие, сегодня нельзя сказать, что гостиницы пустуют, они заполнены где-то процентов на 50», - объяснил мэр Москвы, отметив, что иностранных туристов в столице на сегодняшний день почти нет.

Общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в Москве сейчас составляет 692 210. По России этот показатель равен 2 653 928.

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