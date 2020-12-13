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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 70,4 миллиона человек

Ян Брацкий
23:36 13.12.2020
За минувшие 24 часа в мире прибавилось 649 425 новых инфицированных, списки жертв пополнили 10 718 фамилий.
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 70,4 миллиона человек
© Фото: Waltraud Grubitzsch dpa Globallookpress

Количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку в 70,4 миллиона человек. Почти 1,6 миллион пациентов скончались от последствий инфекции. Такие данные следуют из доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, количество заражений во всем мире достигло 70 461 926, скончались 1 599 704 пациента с COVID-19. За минувшие 24 часа в мире стало на 649 425 новых инфицированных больше. Врачи не смогли спасти 10 718 человек, сообщает РИА Новости.

О коронавирусе весь мир узнал в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается китайский город Ухань в провинции Хубэй. После начала неконтролируемого распространения коронавирусной инфекции, ВОЗ объявило вспышку пандемией.

Ранее в ООН заявили, что страны мира могут столкнуться с сильнейшим за 80 лет экономическим спадом. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По словам генерального секретаря надвигается угроза голода. На планете растет «крайняя нищета». Он также добавил, когда появился коронавирус, страны не смогли объединиться.

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