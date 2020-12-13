СМИ: Минюст США запросил данные об украинской Burisma по делу сына Байдена

Минюст США в ходе налогового расследования в отношении сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера запросил данные о его связях с украинской газовой компанией Burisma и еще более чем двадцатью организациями, передает агентство Associated Press со ссылкой на источник.

СМИ отмечает, неясно, является ли работа Хантера Байдена в украинской компании центральной частью федерального расследования или же ведомство просто ищет информацию обо всех источниках дохода сына кандидата в президенты США в последние годы. Также изучаются связи Хантера с КНР.

Ранее западные СМИ опубликовали ряд материалов, якобы основанных на переписках Хантера Байдена. В частности, электронные письма указывали на компрометирующие связи мужчины с украинской компанией Burisma.