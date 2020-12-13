Еще 75 пациентов с COVID-19 скончались в Москве
Общее число умерших пациентов с коронавирусом в столице возросло до 9945.
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Еще 75 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за минувшие сутки. Об этом информирует оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - сказано в сообщении.
Таким образом, общее число умерших, у которых ранее был диагностирован коронавирус, в столице возросло до 9945. По России показатель смертности среди заболевших данной инфекцией за все время пандемии составляет 46 941.
Всего в стране было зафиксировано 2 653 928 случаев заражения COVID-19. Из них в Москве - 692 210.