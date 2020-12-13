В Санкт-Петербурге провели вакцинацию летчиков ЗВО

В филиале военно-клинического госпиталя Западного военного округа в Санкт-Петербурге приступили к вакцинации летчиков и офицеров ПВО против COVID-19. В Минобороны отметили, что первая партия вакцины Гам-Ковид-Вак была доставлена в поликлинику воздушны транспортом.

В ведомстве сообщили, что первыми вакцинацию пройдут бойцы ПВО, несущие боевое дежурство на объектах, расположенных на западе России.

По сообщению министерства обороны, всего вакцинацию пройдет несколько тысяч военнослужащих. В Забайкайлье вакцинация военнослужащих Восточного военного округа от коронавируса началась 7 декабря. Врачи получили от минобороны препарат «Спутник V». Первый компонент препарата ввели десяткам военнослужащих, в том числе военным врачам и офицерам, несущим боевое дежурство.

В Центральном военном округе начальный этап вакцинации от коронавирусной инфекции завершился 10 декабря. В нем на добровольной основе приняла участие тысяча военнослужащих.



