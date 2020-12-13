Война вакцин: почему развернули информационную кампанию против «Спутника V»

В западных СМИ началась масштабная компания по дискредитации масштабной вакцинации от коронавируса которая началась в России. О «Спутнике V» на западе говорят плохо или никак – такой курс взяли в медиапространстве. Первые сообщения появились еще летом – когда начались испытания на добровольцах. Теперь, когда вакцина, разработанная институтом Гамалеи и Минобороны РФ, прошла все клинические испытания, риторика Запада стала еще жестче

Параллельно идет масштабная реклама вакцины производства американской Pfizer. Причем не только в США, но и в Великобритании. В Англии имеется своя вакцина – производства компании AstraZeneca, но после сообщений о совместных испытаниях с Россией, о вакцине AZD1222 в британских СМИ предпочитают умалчивать.

Любопытно, что продукт Pfizer все еще находится на стадии испытаний, а в числе добровольцев выявлены пострадавшие. Четверо испытуемых пожаловались на паралич лицевых нервов. Еще шестеро погибли – диагнозы: инфаркт и инсульт. Английские врачи уже официально заявили: для аллергиков вакцина Pfizer может быть опасна. Но машина пропаганды против российского «Спутника V» уже запущена – США жизненно необходимо догнать русских.

«В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических расследований и лжесвидетельств очевидцев о якобы опасности российской вакцины или поголовных отказах от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных силах России» - предупредил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

К «игре вакцин» подключился даже президент США Дональд Трамп – он распорядился доставить продукт Pfizer в каждый штат – зато совсем недавно американский лидер утверждал, что Америка не готова к масштабной вакцинации.

Однако не все страны готовы слушать Запад. Индия, Бразилия, Мексика, Египет, Венгрия - все эти страны уже подали заявки на поставки «Спутника V». Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что станет одним из первых, кто привьется российской вакциной.

Врачи во всем мире утверждают, что «Спутник V» - единственная на сегодняшний день вакцина, прошедшая все испытания, полностью проверенная и одобренная государством. Аналогов в мире попусту нет.

И сегодня многие страны встали перед выбором: жизни людей или политические игры. И каждая - делает свой. Но на фоне информационных войн многие, кажется, забыли о том, что все вакцины создавались с одной целью – победить коронавирус, которому абсолютно безразличны конкуренция и политические игры.