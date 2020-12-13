В стране и мире Беглов заявил о снижении роста заражений COVID-19 в Петербурге Ирина Киселенко За последние сутки в Петербурге выявили 3768 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. © Фото: Sergei Mikhailichenko Keystone Press Agency Globallookpress Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что ежедневный рост числа заболевших коронавирусной инфекций удалось затормозить. «Главный государственный санитарный врач Анна Попова отметила эффективность антиковидных ограничений в Петербурге. Удалось затормозить ежедневный рост числа заболевших», - написал Беглов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он также поблагодарил петербуржцев за соблюдение мер, предписанных Роспотребнадзором. Ранее стало известно, что нагрузка на стационары перепрофилированных под прием больных с коронавирусом в Санкт-Петербурге достигла предела. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По словам председателя, по сравнению с предыдущей неделей число госпитализаций выросло на 6,1%. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика