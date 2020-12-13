Беглов заявил о снижении роста заражений COVID-19 в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что ежедневный рост числа заболевших коронавирусной инфекций удалось затормозить.
«Главный государственный санитарный врач Анна Попова отметила эффективность антиковидных ограничений в Петербурге. Удалось затормозить ежедневный рост числа заболевших», - написал Беглов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он также поблагодарил петербуржцев за соблюдение мер, предписанных Роспотребнадзором.
Ранее стало известно, что нагрузка на стационары перепрофилированных под прием больных с коронавирусом в Санкт-Петербурге достигла предела. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По словам председателя, по сравнению с предыдущей неделей число госпитализаций выросло на 6,1%.