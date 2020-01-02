В Турции задержали несколько человек по делу о побеге Гона из Японии

Полиция Турции задержала несколько человек по делу о побеге из Японии экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона. Беглый менеджер прибыл в Ливан на частном самолете транзитом через Стамбул. В Турции Карлос Гон находился полтора часа, после чего беспрепятственно улетел.

В Японии Гон и его «правая рука» Грегори Келли обвиняются в многомиллионных финансовых махинациях. Оба фигуранта уголовного дела были арестованы 19 ноября 2018 года. До суда, который должен был состоятся в Японии весной 2020 года, бывший глава автоконцерна не имел права покидать страну, так как находился под домашним арестом, сообщает телеканал NTV.

Журналисты провели свое расследование и выяснили, как арестанту удалось бежать за границу. По их данным, на Рождество в доме Гона был организован праздничный концерт. В роли музыкантов выступили сотрудники частной охранной фирмы, которые спрятали Карлоса Гона в футляре от музыкального инструмента и тайно вывезли в аэропорт, откуда он на частном самолете вылетел в Турцию.

Ливанская сторона утверждает, что беглец прибыл в страну легально, а оснований для его уголовного преследования нет. Полиция Японии в настоящее время ищет всех, кто оказывал содействие арестованному в побеге из страны.