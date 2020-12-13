Шаг к победе над пандемией: как проходит массовая вакцинация в России

В России начались первые этапы проведения массовой вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V», который был разработан институтом Гамалеи, совместно с Министерством обороны РФ. Сейчас в России делается все возможное, чтобы обеспечить вакциной всех желающих. Через несколько месяцев в Москве откроется завод, который будет выпускать 10 миллионов доз прививки в месяц.

Первыми дозы вакцины получили врачи, работающие в красной зоне – они уже подтвердили безопасность и эффективность «Спутника V». Сама процедура занимает всего несколько секунд – затем необходимо провести полчаса под присмотром врача и убедиться в отсутствии побочных эффектов.

Данные о каждом привитом человеке заносят в электронную картотеку - чтобы наблюдать за состоянием здоровья в течение нескольких недель после вакцинации. Такой же строгий контроль ведется и за препаратом. «Спутник V» хранится при температуре минус 20 градусов, в емкостях по три миллилитра – она рассчитана на пятерых человек. Флакон с вакциной размораживают только после формирования группы на вакцинацию.

Следующими после врачей в очереди на вакцинацию идут военные. Самолеты военно-транспортной авиации доставляют «Спутник V» во все военные округа. Всего планируется привить более 400 тысяч военнослужащих. До конца года вооруженные силы получат более 100 тысяч доз. Первые партии получат офицеры оперативного командования.

После Москвы первые партии вакцины получают регионы - до февраля 2020 года в гражданский оборот поступит почти 7 миллионов доз. К масштабной вакцинации готовы на юге страны, на Урале и в Сибири. Первые партии «Спутника V» получили на дальнем Востоке. Логистическая цепочка доставки лекарства пройдена и проверена десятки раз.

Именно поэтому врачи снова и снова повторяют, что прививка - единственный способ справиться с эпидемией. Только так можно прервать цепочку заражений. По прогнозам директора института Гамалеи Александра Гинцбурга, если 70% россиян пройдут вакцинацию и будут соблюдать меры безопасности, то через год эпидемия коронавируса будет полностью остановлена.