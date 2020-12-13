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Эксперты назвали три продукта, снижающих холестерин

Анна Берестовая
02:18 13.12.2020
Специалисты также посоветовали избегать в питании большого количества трансжиров.
Эксперты назвали три продукта, снижающих холестерин
© Фото: pixabay.com

Уровень холестерина в крови, слишком высокое содержание которого может привести к возникновению жировых отложений и повешенному риску появления болезней сердечно-сосудистой системы, можно снизить с помощью питания. С этим хорошо справятся три продукта.

Для этой цели подходит льняное масло и семена, содержащие крайне полезную альфа-линоленовую кислоту. Также хорошо способствуют снижению уровня холестерина артишоки, которые можно добавлять к основным блюдам. Третьим продуктом, рекомендованным специалистами, является клетчатка, в высоком количестве содержащаяся в бобах, овсянке и яблоках.

Кроме того, в публикации Daily Express посоветовали избегать в питании большого количества трансжиров, так как они увеличивают риск развития сердечных заболеваний и инсульта. Трансжиры содержатся в выпечке и жареных блюдах.

Ранее ученые отметили, что у людей, постоянно пьющих томатный сок, может снизиться артериальное давление. Это может способствовать снижению рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

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