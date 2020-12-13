В стране и мире Неизвестные открыли стрельбу из окна Maybach в центре Москвы Алексей Курильченко Полиция ведет поиски машины и участников стрельбы. © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press На Тверской улице Москвы неизвестные открыли стрельбу из окна автомобиля Maybach. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. «Неизвестные на автомобиле Maybach несколько раз выстрелили из окна, а затем скрылись. В данный момент полиция разыскивает данную машину, а также участников стрельбы» - говорится в сообщении службы. Сообщение о хлопках поступило в полицию в 19:45. На данный момент полиция проводит проверку, машина разыскивается по указанным очевидцами приметам. Информации о пострадавших не поступало. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика