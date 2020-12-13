Неизвестные открыли стрельбу из окна Maybach в центре Москвы
Полиция ведет поиски машины и участников стрельбы.
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На Тверской улице Москвы неизвестные открыли стрельбу из окна автомобиля Maybach. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
«Неизвестные на автомобиле Maybach несколько раз выстрелили из окна, а затем скрылись. В данный момент полиция разыскивает данную машину, а также участников стрельбы» - говорится в сообщении службы.
Сообщение о хлопках поступило в полицию в 19:45. На данный момент полиция проводит проверку, машина разыскивается по указанным очевидцами приметам. Информации о пострадавших не поступало.