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Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом под Кировом

Ирина Киселенко
21:23 13.12.2020
ДТП произошло на 713-м км федеральной автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь в Слободском районе.
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом под Кировом
© Фото: gibdd43 Вконтакте

Автобус и грузовой автомобиль столкнулись на трассе в Слободском районе Кировской области, в результате аварии шесть человек пострадали. Об этом сообщили в управления ГИБДД УМВД России по региону.

«По предварительным данным, в результате происшествия получили травмы шесть человек: водитель и пять пассажиров автобуса», - сказано в сообщении на официально странице ГИБДД УМВД «ВКонтакте».

По факту происшествия проводится проверка. Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции.

Ранее семья из четырех человек погибла в результате ДТП в Кабардино-Балкарии, включая двух двух малолетних детей. Авария произошла на 382-м километре автодороги «Кавказ». По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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