Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом под Кировом

Автобус и грузовой автомобиль столкнулись на трассе в Слободском районе Кировской области, в результате аварии шесть человек пострадали. Об этом сообщили в управления ГИБДД УМВД России по региону.

«По предварительным данным, в результате происшествия получили травмы шесть человек: водитель и пять пассажиров автобуса», - сказано в сообщении на официально странице ГИБДД УМВД «ВКонтакте».

По факту происшествия проводится проверка. Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции.



Ранее семья из четырех человек погибла в результате ДТП в Кабардино-Балкарии, включая двух двух малолетних детей. Авария произошла на 382-м километре автодороги «Кавказ». По факту аварии возбуждено уголовное дело.