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В ВОЗ сравнили с войной ситуацию с COVID-19 в мире

Ирина Киселенко
21:00 13.12.2020
На 13 декабря 2020 в мире зафиксировано 72 394 618 случаев заражения коронавирусом Covid-19.
В ВОЗ сравнили с войной ситуацию с COVID-19 в мире
© Фото: Waltraud Grubitzsch dpa Globallookpress

Представитель Всемирной организации здравохранения в России Мелита Вуйнович сравнила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции войной между человечеством и миром вирусов.

«Это война между человечеством и миром вирусов», - сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее в ООН заявили, что страны мира могут столкнуться с сильнейшим за 80 лет экономическим спадом. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По словам генерального секретаря надвигается угроза голода. На планете растет «крайняя нищета». Он также добавил, когда появился коронавирус, страны не смогли объединиться.

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