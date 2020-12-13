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Ушел из жизни первый командир СОБРа Александр Зырянов

Алексей Курильченко
20:24 13.12.2020
Полковник милиции прослужил в МВД более 30 лет.
Ушел из жизни первый командир СОБРа Александр Зырянов
© Фото: МВД РФ

Первый командир российского Специального отряда быстрого реагирования Александр Зырянов умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«10 декабря 2020 года на 69-м году жизни скоропостижно скончался ветеран Службы по борьбе с организованной преступностью, первый командир легендарного СОБРа ГУОП МВД России, ветеран боевых действий... полковник милиции Зырянов Александр Иванович» - говорится в сообщении.

В ведомстве также уведомили, что церемония прощания с Зыряновым состоится в понедельник, 14 декабря на Домодедовском кладбище – захоронение пройдет на Аллее славы. О причинах смерти не сообщается.

Зырянов прослужил в МВД более 30 лет. Он воевал в Афганистане, принимал участие в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе. За свои заслуги награжден множеством орденов и медалей.

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